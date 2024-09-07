AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz, ligin ikinci haftasında deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor’un deplasman konaklama giderlerini karşılayacak.TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun ilk mücadelesinde Karaman FK’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Çimentaş Elazığspor, 2. haftada deplasmanda Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı kulübün mutlak galibiyet hedeflediği mücadelenin deplasman konaklama giderlerini AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz karşılayacak. Böylece, önceki dönemlerde Elazığspor Kulübü’nde yöneticilik görevlerinde de bulunan Öz, bordo-beyazlı kulübe maddi ve manevi desteklerini sürdürmüş oldu.AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz’ün konaklama giderlerini karşılamasının ardından Çimentaş Elazığspor Kulübü’nden açıklama yapılarak, teşekkür edildi. Açıklamada; “Belediye Derincespor deplasmanı konaklama giderlerimiz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Murat Öz tarafından karşılanmıştır. Maddi ve manevi olarak her daim kulübümüzün yanında olan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Murat Öz’e teşekkür ederiz” denildi.