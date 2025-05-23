Elazığlı milli boksör Yusuf Eren Yıldırım, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nda omuzundaki sakatlığa rağmen Türkiye 3.’sü oldu.Elazığlı Milli Boksör Yusuf Eren Yıldırım, Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nı 3.’lükle tamamladı. Omzundaki sakatlığa rağmen gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Milli Takım kampına davet edilerek başarısını taçlandırdı. Milli sporcunun antrenörü Eyüphan Yıldırım, zorlu kamp süreci boyunca sergilenen özveri ve disiplinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirtti.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret ederek, elde edilen bu derecenin gurur verici olduğunu dile getiren Yusuf Eren Yıldırım, İl Müdürü Eren ve antrenörüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzun gösterdiği mücadele ruhu, gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Elazığ olarak spora ve genç yeteneklere olan desteğimiz artarak sürecektir. Sporcumuz Yusuf Eren Yıldırım’ı ve antrenörümüz Eyüphan Yıldırım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.