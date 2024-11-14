TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesi Malatya’da yürütülen imar ve ihya sürecinde yaraların sarılması ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ölmeztoprak Malatya’da devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olduklarını söyledi.“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güvenli konut ve ticari alanlarımızı tamamlama hedefine hızla ilerliyoruz” diyen Ölmeztoprak, Malatya’da devam eden kalıcı konut ve kalıcı işyerleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.Ölmeztoprak; “Malatya’mızda yeniden imar, ihya ve inşa sürecindeyiz. Asrın Afeti sonrası toparlanmak ve Malatya’mızın her köşesine güvenli, sürdürülebilir bir alt yapı ve üst yapı sunmak amacı ile kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda depremden etkilenen hemşehrilerimizin hanelerine geçiş sürecini hızlandırmak, kalıcı konut ve kalıcı işyerlerini bir an önce tamamlamak en temel hedeflerimizdendir. Bu çerçevede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız eliyle başlatılan konut projelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve destekleri ile güvenli konut ve ticari alanları tamamlama hedefine doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Malatya’mızda deprem sonrası imar ve ihya çalışmaları kapsamında Akçadağ’ımızda ve Doğanşehir’imizde dahil olmak üzere toplamda 54 rezerv alanda projeler yürütülüyor. Şehir merkezimizde 43 rezerv alanda başlatılan projeler, 68 etap dahil olmak üzere 71 etap halinde, toplamda sadece rezerv alanlarda 40 bin 785 bağımsız bölüm oluşturulması hedeflendi. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 39 etap ihale edildi, 10 etabın da ihale süreci devam ediyor. 15 alanda ayrıca 19 etap üzerinde çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Malatya’mızın şehir merkezi ve kırsalında toplamda 80 bin 665 hak sahiplerimize yönelik projelerimizi belirledik. Hemşehrilerimizin kalıcı konut ve işyerlerine kavuşması adına çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde 79 bin 702 konut ve işyerinin inşası planlanmış durumda. Şu ana kadar kuraları çekilen 17 bin 438 kalıcı konutumuzun hak sahiplerine teslimatları gerçekleştirildi. 79 bin 702 bağımsız bölümden 25 bin 701’inde gerek altyapısı gerek üst yapısı ile yeni yerleşim alanları oluşturduk. 40 bin 785’i şehir merkezinde, 13 bin 216’sı kırsal alanlarda yer alıyor. Şu anda 56 bin 779 konutun hem ihalesi tamamlanmış hem de şantiye çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.Milletvekili Ölmeztoprak Malatya’nın ulaşım ağı ve alt yapısının güçlendirilmesi ile hızlı tren projesine dair de şu ifadeleri kullandı: “Malatya’mızın modern ulaşım ağı ve alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Malatya Çevre Yolu Projemiz ile ticari faaliyetleri canlandıracak, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı rahatlatacak geniş bir ağ kurma çalışmalarımız devam ediyor. 53,5 kilometrelik bu yolun 38,2 kilometresi yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Beylerderesi Viyadüğü’ne de alternatif bir viyadük ve yeni bir güzergah ile oradaki yeni yerleşim yerinde herhangi bir trafik sorunu yaşanmaması için şehrimizin trafik yükünü hafifletecek bir çalışma içerisindeyiz. Hızlı Tren Projesi ile ilgili bağlantıları da güçlendirmeye çalışıyoruz. Narlı-Malatya Hızlı Tren Projesi ile Malatya’mızı ülkemizin dört bir yanına daha yakın hale getireceğiz. Bu projeyle yılda yaklaşık 8,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşarak ticaretimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”