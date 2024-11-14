Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görev yapan müzik öğretmeni Nizamettin Ardin meslektaşlarına özel bir konser verecek.Müzik öğretmeni Nizamettin Ardin, Ağrı’da birçok öğrenciyi enstrümanlarla tanıştırıp, özel eğitim öğrencilerine müziği sevdirerek yeteneklerini ortaya çıkarmalarına katkı sağladı. Ardin’in, öğrencilerle kurduğu yakın ilişki ve müziğe olan sevgiyi aşılaması ile tanınması dolayısıyla meslektaşlarına vereceği konser, 21 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de Kültür ve Kongre Merkezi salonunda gerçekleşecek. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, öğretmenlere özel bir hafta hazırladıklarını belirterek, “Şehit öğretmenlerimize hatim duası, vefat eden öğretmenlerimize mezar ziyareti, hatırat-ı muallim yarışması, emekli öğretmenimize ev ziyareti, bisiklet turu, öğretmenler arası spor müsabakaları, 24 merkez okulun 24 köy okuluna ziyareti ve resim sergisi gibi etkinliklerle Öğretmenler Günü’nü dolu dolu kutlayacağız.” dedi.Kökrek, tüm eğitim camiasını ve öğrencileri bu etkinliklere katılmaya davet etti.