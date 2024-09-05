Türkiye’nin Judo dalındaki ilk ve tek olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, 2024 olimpiyatlarında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Judo Federasyonu başkanlığına aday oldu.Judo dalında 1997 yılında Avrupa, 2000 yılında da olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran Hüseyin Özkan, Judo Federasyonu başkanlığına aday oldu. Türkiye’nin olimpiyatlarda ilk ve tek şampiyonu Özkan: “Maalesef benim gibi birçok şampiyon çıkması gerekirken, Judo alanında hak ettiğimiz başarıları kazanamadık. Artık yeni şampiyonlar çıkartma zamanı geldi. Camiamız için en iyisini yapabilmek adına sizlerin duası ve desteği ile Judo Federasyonu Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Judo yu hep birlikte zirveye taşımak, ülkemizin gururu olacak zaferler kazanmak için yola çıkıyoruz. Camiamızı daha güçlü, daha başarılı yapabilmek adına var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.Judoyu gençlere anlatmak için uzun yılların getirdiği bilgi ve birikime sahip olduğunu vurgulayan milli sporcu Özkan “Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2024 olimpiyatlarında altın madalya alamamasını kabul etmiyorum. Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor artık. Bu noktada bendenizin üstüne de görev düştüğüne inanmaktayım. Bu sebepten federasyon başkanlığına adaylığımı açıkladım" dedi.1972 tarihinde Çeçenistan/Argun’da kentinde doğan Hüseyin Özkan 1989’da Çeçenistan Grozny Üniversitesi Spor bölümünü kazandı. 1993 senesinde Türkiye vatandaşlığı alan Özkan, 2000 yılında Türkiye’yi temsil ederek Judo olimpiyat şampiyonu oldu. Özkan, Sidney olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra; Dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa gençler şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Karadeniz oyunları şampiyonluğunu kazandı.