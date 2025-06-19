Öner, Elazığ’ın kalkınması için üretim odaklı, çözüm merkezli bir yönetim anlayışı hedeflediklerini vurguladı.

“ÜRETEN ELLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Öner, konuşmasında özel sektörün kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Nurullah Öner, Elazığ’ın turizm, tarım, gastronomi, üretim, dijitalleşme, lojistik ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti:“Harput’tan Hazar’a kadar bu kentin tüm zenginliklerini vitrine çıkaracağız. Özel sektörü doğru yönlendirmelerle harekete geçirmeyi, sahada çözüm üreten bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

“YENİ BİR VİZYONLA GELİYORUZ”

Öner, Elazığ’a yeni bir yön ve vizyon kazandırmak amacıyla aday olduğunu ifade ederek, kentte ekonomik canlılığı artıracak projeler için hazır olduklarını kaydetti: “Sadece söyleyen değil, sahada uygulayan bir ekip olacağız. Elazığ’ı bölgenin üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.”