Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Diyarbekir Spor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Egemen Artun, Şükrü Mert, Mehmet Özgür İşbilen
Vanspor FK: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Medeni Bingöl, Ahmet Eren (Sabahattin Destici dk. 62), Erdem Seçgin, Eyüp Akcan (Serkan Odabaşoğlu dk. 62), Bekir Can Kara (Batuhan Kör dk. 78), Mert Örnek, Harun Kavaklıdere (Hasan Bilal dk. 62), Okan Eken (Mehmet Ensar Çavuşoğlu dk. 86)
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Diyarbekir Spor: Cantuğ Temel, Güray Fırat, Ümit Bayraktar, Ahmet Mumin Papaker (Mansur Çalar dk. 89) Kağan Miray Bağış, Seymen Yağmur (Muhammed Ali Kurt dk. 68), Yasin Elmas, Ömer Çiçek (İlker Sayan dk. 78), Emrullah Sayar, İbrahim Halil Öner (Mehmetcan Orhan dk. 46), Görkem Güven (Mutlu Aksu Doğan dk. 78)
Teknik Direktör: Şenol Demir
Gol: Medeni Bingöl (dk. 72) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, (Vanspor FK), Güray Fırat, (Diyarbekir Spor)