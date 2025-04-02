Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. Hafta erteleme maçında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Harun Terin, Mehmet Özgür İşbilen
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Beykan Şimşek (Kerim dk. 65), Yusuf Mert Tunç (Fuat dk. 65), Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay
68 Aksarayspor: Ali Türkan, Alperen Kuyubaşı (Oğuzhan dk. 39), Doğan Ateş (Özgür Baran dk. 74), İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin (Ahmet Abdullah dk. 39), Muhammet Onur Başyiğit, Alim Harlak (Yasin dk. 64), Cengiz Ötkün (Onur Ramazan dk. 74), Ercan Yazıcı, Abdurrahman Canlı, Onur Ural
Goller: Alpay (dk. 27), Yağızcan (dk. 58) Fuat (dk. 66) (Elazığspor), İbrahim (dk. 85) (68 Aksarayspor)
Sarı Kartlar: Beykan (Elazığspor), Cengiz, Abdurrahman, Doğan, Ercan (68 Aksarayspor)