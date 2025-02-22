Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş’ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Farklı illerden gelen 105 dağcı, 17-23 Şubat tarihleri arasında zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim aldı.Eğitimin ilk aşamasında katılımcılar çadır kurarak teorik derslere tabi tutuldu. Daha sonra, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Güzeltepe Kayak Merkezi bölgesinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimlerden geçti. Program boyunca kar ve buzda güvenli yürüyüş, çığda hayatta kalma, karlı arazide yön bulma ve dağ yamacında ilerleme gibi kritik teknikler öğretildi. Sert kış şartlarına rağmen eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular, dağcılık konusunda önemli deneyimler kazandı.Eğitim boyunca dağcılar, çadırlarda yemek yaparak zorlu hava şartlarına adapte olmaya çalıştı. Barınma ihtiyacını karşılamak için ise kar bloklarından iglo inşa etti.TDF antrenörü ve Muş’taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, 17 Şubat’ta başlayan eğitimlerin bugün itibarıyla tamamlandığını söyledi. Gerçekleştirilen eğitimlerde daha çok teorik bilgilere yoğunlaştıklarını belirten Oğur, "Teorik olarak anlattığımız bilgileri sonradan da uygulamalı olarak sahada çalıştık. Bunlar arasında karda nasıl yürünür, nasıl iz açılır, yorulunca ne yapılır gibi konular yer aldı. Ayrıca, düşen bir arkadaşınızı nasıl kurtaracağınızı, kendiniz düştüğünüzde ne yapmanız gerektiğini öğrettik. Bunun yanı sıra doğada mahsur kaldığınızda hayatta kalma teknikleri üzerine eğitimler verdik. Örneğin, kaybolduğunuzda yönünüzü bulamazsanız bir kar mağarası yaparak içine girip hayatınızı sürdürebilirsiniz ya da bir iglo inşa ederek, kurtarılana kadar orada kalabilirsiniz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar bir üst aşamaya geçmeye hak kazanacak. Bugün teorik ve uygulamalı sınavları yaptıktan sonra kimlerin bir üst aşamaya geçeceğini ilan edeceğiz. Başarılı olanlar bir üst seviyeye çıkarken, geçemeyenler ise hazırlanarak gelecek yıl aynı eğitimi tekrar alacaklar" ifadelerini kullandı.Eğitim programına Mardin’den katılan Uğur Çetinkaya, "Yaklaşık bir haftadır buradayız. İlk iki gün hava çok güzeldi, sadece biraz kuru soğuk vardı. Üçüncü günden sonra kar yağmaya başladı. Tabii, haliyle bazı çadırlarımız çöktü, karlar hava kanallarını tıkadı. Bu durum üzerine teorik eğitim programı değiştirildi ve hemen çadır kontrollerini sağladık. Dün gece yine kar yağmaya devam etti. Saat 04.00’te nöbetleşerek uyanık kaldık ve çadırlarımızı tahliye ettik. Eğitime ara verdik. Bu arada yemek için makarna yaptık; bizim ana yemeğimiz genellikle makarna oluyor. Hocalarımızla birlikte yemek hazırlıyoruz. Çadırda kalmak zorlayıcı olabilir, ancak bu da eğitimin bir parçası. Türkiye Dağcılık Federasyonunun bize sunduğu bu güzel faaliyetlerden, hocalarımızın bilgileri ve tecrübelerinden faydalanmak bizim için büyük bir fırsat. Gerekli önlemleri alarak şişme yatağın üstüne mat seriyoruz, çünkü bazen sıcaklık çok düşük olabiliyor. Uyku tulumunun içine ek bir tulum koyarak ekstra önlem alıyoruz ve çadırda kalmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Eğitim programına katılan dağcılardan Gülcan Uysal, "İstanbul’dan geldim. Geceyi geçirmek için iglomuzu yaptık. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 5 derece. Zorlu şartlar altında geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. İglo yapmak bizim için biraz zor oldu, ancak yeterli kar vardı ve iglo şu an geceyi geçirebilmemiz için iyi bir sığınak olacak. Doğada zorlu şartlar altında mahsur kalırsak barınmak için iglo yapıyoruz. Yapımı biraz uzun sürse de çadır yerine geçebiliyor. Teknik malzemeler kullanarak, kazma ve kürek gibi aletlerle önce kar bloklarını kesiyoruz, ardından iş bölümü yaparak hep birlikte inşa etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.