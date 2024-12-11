Yeşilyurt Belediyesi ile Turgut Özal Üniversitesi, yerel yönetimler, kamu ve kuruluşlar ile meslek örgütleriyle sürekli iletişim halinde olan mahalle muhtarlarının daha verimli hizmetler sunabilmelerine destek sunmak ve yeni mevzuatlarla ilgili bilgilendirmek amacıyla ‘Muhtarlar Akademisi’ eğitim programını gerçekleştirdi.Muhtarların vatandaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek, daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Muhtarlar Akademisi, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda başladı.Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan eğitim programında Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Cumali Aydoğan, Asım Taş ve Taha Yasin Ateş tarafından Büyükşehir ve Belediye Kanunları, Resmi Yazışmalar, Muhtarlık ve Muhtarlık Kurumu ile Etkili İletişim konularında sunumlar yapıldı. İki gün sürecek eğitim programının ardından mahalle muhtarlarına, düzenlenecek törenle katılım sertifikaları takdim edilecek.Muhtarlar Akademisine katılarak eğitim çalışmalarını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, Muhtarlık Akademisinin yerel yönetimlerin en temel yapı taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesi, yerel yönetim anlayışının derinleştirilmesi ve toplumsal iletişimin daha etkili bir şekilde sağlanması adına büyük önem taşıdığını söyledi.Mahalle muhtarlarının demokrasinin ve yerel yönetimlerin yapı taşları olduğunu söyleyen Başkan Geçit, “Vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında bizlerin de en büyük destekçisi muhtarlarımızdır. Bizler her şartta muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla daima diyalog halindeyiz. Muhtarlarımız, mahallelerinde devletimizin tüm kurumlarının temsilcisi, kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşıdır. Yeşilyurt’u yeniden inşa ve ihya döneminde mahalle muhtarlarımızla koordineli ve işbirliği halinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Muhtarlarımızın deneyim ve tecrübelerinden üst seviyede yararlanamaya özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri mahalle muhtarlarımıza belediyemizin kapıları her zaman sonuna kadar açık olmuştur. Muhtarlarımız bizlerle çok rahat iletişime geçip, mahallelerin sorunlarını bizlere aktarıp, çözümün en büyük paydaşı olmuşlardır. Sahadaki çalışmalarımızın planlamalarını ve çalışma takvimini muhtarlarımızla birlikte yaparak, hizmetlerimizin hemşerilerimize daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmaya ve ilçemiz için birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Turgut Özal Üniversitemizle işbirliği halinde düzenlediğimiz Muhtarlar Akademisi programımızda muhtarlarımıza farklı konu başlıklarında eğitimler verip, onların deneyimlerinin ve tecrübelerinin artmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Öğrenmenin yaşı yoktur, eğitimler hayatımıza çok güzel değerler katar. Muhtarlık Akademisinin hayata geçmesinde desteklerini eksik etmeyen Turgut Özal Üniversitemizin Öğretim Görevlilerine, Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.