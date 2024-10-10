Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş Bedensel Engelliler Basketbol Takımı oyuncularının antrenmanına katıldı.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele edecek olan Muş Bedensel Engelliler Basketbol Takımı (MUŞ BESK) çalışmalarına başladı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda antrenmanlarının startını veren basketbol takımını sezonun ilk antrenmanında Müdür Taşdemir yalnız bırakmadı.Muş BESK Kulüp Başkanı Bedri Korkmaz’dan takımın son durumu hakkında bilgi alan Müdür Taşdemir, “2024-25 sezonu hayırlı olsun. Yeni sezonda tüm yöneticilere, teknik heyete ve siz sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Sizin burada rahat ve huzur içinde çalışmanız için elimizden geldiğince sizlere destek olacağız. Spor salonumuz yeni sezonda sizlere ev sahipliği yapması için hazır. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve istediğimiz hedefe ulaşırız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.Taşdemir’in ziyaretleri kendilerini motive ettiğini söyleyen Muş BESK Kulüp Başkanı Bedri Korkmaz ise “Sezon öncesi ilk antrenmanımızda yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir’e bu duyarlılığından dolayı hem kendi adıma hem sporcularım adına teşekkür ediyorum. Kendisini yanımızda görmekten son derece memnun olduk. Müdürümüzün her zaman yanımızda olduğunu bilmek bizleri ekstra motive ediyor. İnşallah yeni sezona galibiyetle başlayarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.