Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular, 2 şampiyonluk 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.Gençler Büyükler Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihleri arasında Mersin’de düzenlendi. Elazığ’ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan sporcular 2 şampiyonluk 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Düzenlenen müsabakaya Elazığ’dan 6 sporcu katılım sağlarken 5 sporcu başarı elde etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ son zamanlarda birçok branşta olduğu gibi Muaythai branşında da üstün dereceler almayı başardı. Sporcularımızdan Eyüp Murat Aktepe ve Mehmet Cem Ökke Türkiye Şampiyonu olurken, Ahmet Selçuk Yılmaz, Habib Kerem Er Türkiye ikinciliği ve, Gülsima Ökke Türkiye üçüncülüğü elde etti. Spora verdikleri önem ve gösterdikleri üstün başarılar elde eden sporcularımızı ve milli takım antrenöürümüz Fethi Oruç’u tebrik ediyoruz" denildi.