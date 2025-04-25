Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetimindeki Tuzca Mimar Sinan Ortaokulu, Samsun’da yapılan Floor Curling Grup Şampiyonasında erkeklerde şampiyon, kızlarda ise dördüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.Antrenör Mahmut Atmaca yönetimindeki Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, darttan sonra floor curlingte de Erzurum’un göğsünü kabarttı.16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun’da yapılan flor curling Bölge yarışmalarında Erzurum’u temsil eden Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız kız, yıldız erkek ve yıldız karma takım olarak katılım sağladı.2 takım arasında çeşitli kategorilerde yapılan floor curling müsabakalarında Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetimindeki Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız erkek takımı bölge birincisi, yıldız kız takımı ise bölge dördüncüsü olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.Türkiye Finalleri Denizli’de26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli de yapılacak Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Erzurum’u yıldız erkek ve yıldız kızlarda Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu temsil edecek.Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Yakup Öztürk, Müdür Yardımcısı Abdulsamet Saç ile Kafile başkanı Nurullah Aktürk Müsabakaları takip ederek Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca ile talebelerine tribünden manevi destek verdiler. Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca, kendilerine her zaman destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’e teşekkür etti.