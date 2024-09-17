Erzurum’un Bal Ligi Temsilcisi Tortumspor, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e forma hediye etti ve destek istedi.Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açılış Töreni’nde kendisine hediye edilen Tortumspor formasını ve atkıyı aldı, yönetimle toplu fotoğraf çekildi. Bakan Tekin, boynuna Tortumspor atkısını da asarak çarşı esnafını dolaşmaya başladı. Esnaf ziyaretinde atkıyı bir an olsun çıkarmayan Bakan, Tortumspor Futbol Kulübüne olan desteğini gösterdi. Tortumspor Kulüp Başkanı Cüneyt Kishalı ve yönetim kurulu üyeleri Tankut Keskin, Yasin Kıyıcı, Ömer Ergedik ve Mehmet Alkan, bu anlamlı ziyaret ve ilgi alakalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 5 Ekim Cumartesi günü ilçe stadında Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek Tortumspor, tüm Erzurumluları ilçe takımını desteklemeye davet ediyor.