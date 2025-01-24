Gerek fiziki kalite itibariyle gerekse de teknolojik altyapısı itibariyle Türkiye’nin dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ’’Birleşmiş Milletlerin kendi raporunda şu ifade kullanıyor, ‘Dünyada tüm dersliklerde akıllı tahta bulunan neredeyse tek ülke Türkiye’dir.’ Bunlar, bizim kendimizin uydurduğu laflar değil. Uluslararası raporlar bunları söylüyor. Eğitim öğretim sürecinin içeriğine çok ciddi katkı yaptık” dedi.Çeşitli ziyaretler için Elazığ’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim kurumları toplu açılış törenine katıldı. Bakan Tekin’e, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.’’Öğrenci sayımız OECD ülkelerin ortalamalarına erişmiş durumda’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak göreve başladığı 2002-2003 eğitim öğretim yılında Elazığ’da 118 bin öğrenci olduğunu dile getiren Bakan Yusuf Tekin, ’’Şu an 2024-25 eğitim öğretim yılında 120 bin öğrencimiz var. Öğrenci sayımız hemen hemen stabil. Çağ nüfusumuz kendini koruyor. Fakat 2002’de 118 bin öğrencimiz 3 bin 67 derslikte eğitim görüyormuş. Bugün derslik sayımız 5 bin 241’dir. Yaklaşık yüzde 71 oranında derslik sayımızı artırdık. Bu sayede de derslik başına düşen öğrenci sayımız Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da dünyada gelişmiş ülkelerin OECD ülkelerin ortalamalarına erişmiş durumda. 20-22 bandında ortalamalarımız var. Bu gayet güzel bir ortalamadır. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim yılında bu dersliklerimizde 188 bin öğrencimize 5 bin 238 öğretmenizle hizmet veriyorduk. Şu an ise öğretmen sayımız 2 katına yaklaşmış durumdadır. OECD ortalamaları açısından önemlidir’’ diye konuştu.’’Türkiye’de gerçekten dünyaya örnek gösterilebilecek nitelikte devrim diye tanımlanabilecek işler yapıldı’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim öğretim altyapısıyla ilgili bir taraftan Türkiye’de gerçekten dünyaya örnek gösterilebilecek nitelikte devrim diye tanımlanabilecek işlerin yapıldığını ifade eden Bakan Tekin, ’’Rakamları yazalım, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi olmasın. Muhalif gruplar da dahil herkes bu rakamlar üzerinden bu ülke eğitim devrimi yapmış derler ve diyorlar. Ama AK Parti iktidarları dönemi dendiği zaman birden bire bu gerçekler enteresan bir şekilde görülmez hale geliyor. Gerçekten bir eğitimci olarak Türkiye’nin şu anda bulunduğu noktayı çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.24 Ocak depremlerinden sonra depremin yaralarını sarmak üzere hem konut hem sağlık hem de eğitim yatırımları açısından yaraları sarmak üzere ciddi bir çaba içerisine girildiğini vurgulayan Tekin, ’’Biz bugün yaklaşık 379 dersliğin açılışını yapacağız. Deprem sonrası yıkılan, yapılan ya da yeniden inşa edilen dersliklerimizdir. 2022 yılından itibaren Elazığ’da toplam bin 32 dersliği faaliyete geçirmiş olduk. Bu okullarda 36 tanesi yıkıp yapılanlar. 25 tanesi ise yeni inşa okullar. Bunların yatırım maliyetlerine baktığımız zaman güncel rakamla yaklaşık 2,5 milyardır. Bu yaraları sarar mı, yaraların sarılması mümkün değil, acılar hep kalbimizde. Ama ortaya çıkan hasarın telafi edilebilmesi adına bunlar önemli olgular. Ayrıca yatırım programımıza aldığımız, inşaatı devam eden 260 dersliğimiz var. Bir de 2025 yılı içerisinde bakanlık olarak yatırım programına aldığımız okullarımız var. Onlar da 154 derslik. Yaklaşık olarak 400 derslik daha 1,5-2 yıl içerisinde hizmete sunulmuş olacak. Bunlara ilave ciddi bir beklenti oluşturan Elazığ Öğretmenevi var. Onu da biz yatırım programımıza aldık. En kısa zamanda ihale süreci tamamlanacak” ifadelerini kullandı.’’Eğitim öğretimi gündeminin birinci sırasına koyan bir Cumhurbaşkanımız var’’Fiziki yatırımlar anlamında dünyada örnek gösterilebilir bir eğitim öğretim altyapısına sahip olduklarını aktaran Tekin, “Bunu ezbere söylemiyorum. Birçok ülkeyi ziyaret ettim. Gerek fiziki kalite itibariyle gerekse de teknolojik altyapısı itibariyle dünyada gerçekten örnek gösterilen bir ülkeyiz. Birleşmiş Milletlerin kendi raporunda şu ifade kullanıyor, ‘Dünyada tüm dersliklerde akıllı tahta bulunan neredeyse tek ülke Türkiye’dir.’ Bunlar, bizim kendimizin uydurduğu laflar değil. Uluslararası raporlar bunları söylüyor. Eğitim öğretim sürecinin içeriğine çok ciddi katkı yaptık. Uluslararası derecelendirmeler yapan sınavların skorlarına baktığımız zaman sürekli bir gelişme trendi görüyoruz. En son aralık ayının başında açıklanan TIMSS sınavı 2 alanda 4. ve 8. sınıfların düzeyini ölçen sınav. Avrupa’nın en iyi ülkesi olduk. Bunları biz söylediğimizde inanmıyorlar. Uluslararası raporlar söylediğinde bu sefer topu taca atıyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Hiçbir şeye inanmayacaklar. Çünkü bu başarıların altında kalıyorlar. Altında kalmamak için de polemik konusu üretiyorlar. Ürettikleri polemikler bizim yaptığımız şeyleri gölgeleyemez. Eğitim öğretimi gündeminin birinci sırasına koyan bir Cumhurbaşkanımız var. İkincisi, bu Cumhurbaşkanını 2002’den itibaren girdiği tüm seçimlerde destekleyen bir Anadolu irfanı var. Onlara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.