Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende depremzedelere 201 bininci konutun anahtarını teslim etti. Erdoğan, 2025 yılı sonuna kadar deprem bölgelerinde toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün hak sahiplerine verileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da düzenlenen törende, depremzedelere 201 bininci konutun anahtarını teslim etti. Erdoğan, bu projelerin, devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, yeni konutların hayırlı olmasını diledi ve her bir vatandaşın huzurlu ve güvenli yuvalarında yaşamalarını temenni etti."6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz"Erdoğan, "Bugün Malatya’da, 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvanın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Kahramanmaraş’ta 155 bin yuvanın anahtarlarını teslim etmiştik. Söz verdiğimiz üzere, 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45’ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bin yuvanın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvaların her biri, yeniden daha güçlü bir Anadolu idealimizin bir parçasıdır ve milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir” dedi.İnşa çalışmaları devam ediyorCumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından başlatılan inşa sürecinde, 11 ilde 174 ayrı alanda bin 900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şu ana kadar 19 bin 750’si Malatya’da olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve işyerinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Erdoğan, ayrıca, hak sahipleri için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başlandığını kaydetti."11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerle teslim etmiş oluyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılan konut teslimatlarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Hatay’da 13 bin 980, Adana’da 2 bin 945, Gaziantep’te bin 535, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Adıyaman’da 6 bin 781, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Şanlıurfa’da 991, Kilis’te 223, Osmaniye’de bin 921 ve Malatya’da 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerle teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonuna kadar, Malatya’da 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 işyeri olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden, deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak, iş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak” şeklinde konuştu.Malatya’ya önemli yatırımlarCumhurbaşkanı Erdoğan, konut projelerinin yanı sıra, Malatya için önemli bir ulaştırma projesi olan Kuzey Çevre Yolunun yapımının da devam ettiğini açıkladı. Toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya çevre yolunun 3 etap olarak projelendirildiğini belirten Erdoğan, çevre yolunun 38,2 kilometrelik kısmının tamamlandığını ve Sivas kavşağı ile Battalgazi köprülü kavşağı arasındaki 12,1 kilometrelik kesiminin hizmete açıldığını söyledi. Erdoğan, Elazığ-Malatya ayrımı Pütürge kavşağında son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin de çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti."Emeği olan herkese teşekkür ediyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem konut yapımında hem de yol projelerinin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlıklar, yüklenici firmalar, mühendisler ve işçilere teşekkür ederek, “Allah yar ve yardımcımız olsun. Hem konutlarımızın yapımında hem de yol projemizin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, Allah’a emanet olun" diyerek sözlerini sonlandırdı.Konuşmaların ardından deprem bölgesinde yapımı tamamlanan evlerin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası ise Kuzey çevreyolunun açılışına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tamamlanan evlerin anahtarlarını depremzede ailelere takdim etti. Toplu açılış töreni kurdele kesimi ve dua ile son buldu.