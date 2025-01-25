AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası gerçekleştirilen konut teslimlerinin, Malatya halkı için yeni bir başlangıcın kapılarını araladığını belirten Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu süreç, Malatya’nın çehresini değiştiren önemli projelere imza atıldı" dedi.Malatya’daki altyapı yatırımları ve şehirdeki büyük dönüşüme de dikkat çeken Ölmeztoprak, "Malatya, 2020 deki Elazığ depreminden sonra büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Şehrimize kazandırılan projeler, Malatya’nın geleceğine önemli yatırımlar olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir coşku içinde yapıldığını hatırlatan Ölmeztoprak, kongreye yoğun katılım gösteren Malatyalılara teşekkür ederek, "Bu yeni dönemde, Malatya’mıza değer katacak çalışmalara ve güçlü bir birlikteliğe vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu