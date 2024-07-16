AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Malatya Teknokent gerek araştırma-geliştirme faaliyetleri gerekse şehrimizin ulusal çapta hem inovatif bir anlayışla hem de katma değer sunan bir bakış açısıyla temsil edilmesi açısından önemli bir yerde duruyor” dedi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki heyetle Malatya Teknokent ile Fırat Kalkınma Ajansı’nı (FKA) ziyaret etti. Ölmeztoprak, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Malatya Teknokent ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) kentte devam eden imar, inşa ve ihya çalışmalarına önemli katkı verdiğini kaydetti.“Desteklerimiz devam edecek”Malatya’da depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat asrın afeti sonrası şehrimizin kalkınması yönünde ajans faaliyetlerimiz açısından gerek konteynerlerimizin gerekse küçük ve orta ölçekli esnafımızın ve kuluçka merkezimiz noktasında yürütülen tüm projelere desteğimiz ve diyaloglarımız kesintisiz devam ediyor. Yerel ürünlerimizin hem ihraç hem de ulusal pazarda gerek coğrafi işaretleri gerekse diğer kazanımları açısından ajans faaliyetlerimizin tamamı ile yanındayız. Uluslararası ölçekte Dünya Bankası ile ilerleyen ve sunum aşamasında olup kabul görmesi için belli bir sürecin içerisinde olan tüm projelerde Bakanlığımız ve yetkililerimizle görüşmelerimiz kesintisiz devam ediyor” dedi.“Teknokent deprem sürecinde lojistik bir görev üstlendi”Malatya Teknokent’in şehir, üniversite ve sanayi işbirliği açısından kentin gelişimine önemli bir katkı sağladığını kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Malatya Teknokent 6 Şubat sonrası çok farklı bir lojistik görevi üstlendi. Teknokent, gerek araştırma-geliştirme faaliyetleri gerekse şehrimizin ulusal çapta hem inovatif bir anlayışla hem de katma değer sunan bir bakış açısıyla temsil edilmesi açısından önemli bir yerde duruyor. Atölye faaliyetleri, eğitim birimleri, yenilikçi geliştirme çalışmaları ve butik sahaları ile Bakanlıklarımız nezdinde tüm desteğimizi ve takibimizi göstermeye devam edeceğiz. Teknokent yönetimimize ve Teknokent bünyesinde çalışan tüm firmalarımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.