Kars Valiliği sağanak yağmur uyarısında bulundu. Valilikten yapılan uyarıda vatandaşların şiddetli sağanak yağmur sonrasında oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.Kars’ta son bir haftadır etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmurun ekili olduğu kentte Valilikten yapılan uyarıda; “Meteorolojinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kars ve çevresinde yerel olarak kuvveti (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise bölgeye bağlı Kars ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekerek, yağışların 13.00 ile 21.00 saatleri arasında beklendiğini duyurdu. Öte yandan kentte yağmur aralıklarla devam ediyor.