Malatya’da dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında yaşanan patlama sonrası çıkan yangında bir esnaf ile 2 itfaiye eri yoğun dumandan etkilenirken yaklaşık 25 işyeri de yangından etkilendi.Kentteki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangına, polis TOMA’larıda müdahale bulunurken, gece yarısı kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yangından iş yerleri etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölge esnafı ile bir süre görüşen Ölmeztoprak, yangının kontrol altına alındığını belirterek, tek tesellinin can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.“İlgili birimlerin tamamı teyakkuza geçirildi”Yangının gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Sanayi sitemizde meydana gelen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çok şükür can kaybımız yok Büyükşehir Belediyemizin itfaiye daire başkanlığının tüm ekibiyle ve araç gereçleriyle yangına müdahale ettiği alanda iki metropol belediyemiz araçları, takviyeler, çeşitli ön çalışmalar için iş makinaları ve tüm envanteri ile Malatya’mızın ilgili birimleri yangının çıktığı alanda kontrol amacıyla teyakkuz halinde ve koordine bir şekilde çalışmaya devam etti. Olay mahalinde ilk ziyaret ettiğimiz yer ambulansların içleri oldu. Yine şükürler olsun ki ağır durumda olmayan duman etkilenmesi ve tansiyon yükselmesi pozisyonları söz konusuydu.Geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Hatta araç başında çalışan arkadaşımız tansiyonuna rağmen aracının başına geçme konusunda çok ısrarcıydı. Sağlık müdahale aracında kaldı elbette ancak bu çalışma şevki ve gayretini de tebrik ediyoruz.Yangından etkilenen, geçimini temin ettiği mekanı zarar gören hemşehrilerimizin yanına gidip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, tam bir envanter çalışmasının ardından inşallah tek tek bu konudaki taleplerini yine yüz yüze dinleyip mağduriyet yaşamadan çözüm sunabilmek için elimizden geleni yapacağımızı da ifade etmeliyim. Tüm hemşehrilerimize, çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak daha büyük afetlerden esirgesin” ifadelerini kullandı.