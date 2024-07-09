Meteoroloji Kars için sağanak yağmur ve dolu uyarısında bulundu. Kars’ta yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. Kentte etkili olan sağanak yağmur hayatı da olumsuz etkiliyor.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars, Iğdır ve Ağrı’da rüzgarın farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Meteoroloji 16 Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, Kars ve Ağrı çevreleri, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.