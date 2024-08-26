Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’nin Mevlana Vadisi’nde bulunan tenis kordu kapalı hale getirildi. Çelik konstrüksiyon ve balon kort, sporseverlerden tam not aldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Vadisine inşa edilen açık alan tenis kortu kapalı hale getirildi.Mevlana Vadisi’nde çelik konstrüksiyon ve balon kortla 2024-2025 sezonuna hazır olduklarını belirten Tenis Antrenörü Hasan Polat, “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerle bu yıl şehrimize çelik konstrüksiyon bir kort kazandırdık. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Spor A.Ş Genel Müdürümüz Ahmet Dal’a teşekkür ediyoruz” dedi.Cushion kullanıldıAynı zamanda Erzurum Tenis Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı olan deneyimli tenis antrenörü Hasan Polat, “Yeni yapılan tenis kortunda cushion kullanıldı bu da tenis oynarken daha esnek bir yapıya sahip olduğu için topun hızını yavaşlatıp ve yükselmesini sağlayacak. Hem tenis severler, hem de aktif sporcular daha esnek bir ortamda tenis keyfi yaşayacaklar” diye konuştu.64 takım içinde son 8’e kaldılar“2025 yılında daha başarılı turnuvalar geçirmek istiyoruz” diyen Erzurum Tenis Akademisi ve Tenis İhtisas Spor Kulübü Başkanı Hasan Polat, hedeflerinin tüm yaş gruplarında Erzurum’un ismini öne taşımak olduğunu söyledi.Polat, “2024 yılında Veteranlar şampiyonasına 4 takımla katılarak bir ilki gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu takım şampiyonasında erkek takımımız çeyrek finalde kaybetmesine rağmen 64 takım arasında turnuvada ilk 8 takım arasına kalmayı başardık” dedi.