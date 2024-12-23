Erzurum’da düzenlenen Lise A Genç Kızlarda Şampiyonluğu Antrenörler Kayhan Yaşar ve Mehmet Araç yönetimindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kazandı.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lise A Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliğinde ipi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi göğüsledi. Antrenörler Mehmet Araç ve Kayhan Yaşar yönetimindeki potanın perileri şampiyonluk kürsüsüne çıktı.2024-2025 Okul sporları kapsamında Olimpiyat Milletbahçesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Spor Salonu’nda oynan maçlarda şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kazandı. Okul Müdürü Yalçın Karapınar, Antrenörler Kayhan Yaşar ile Mehmet Araç ve sporcuları kutladı. Turnuvada Özel Bahçeşehir Koleji ikinci olurken, Özel Bilkent Lisesi üçüncü oldu.Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa da, şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ni tebrik ederek, grup maçları için başarı dileğinde bulundu.