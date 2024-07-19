Yeni sezona Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde hazırlanan Erzurumspor, hafta sonu Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yapacak.Hakan Kutlu yönetiminde güne Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık kuvvet çalışması yaparak başlayan mavi-beyazlı takımda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak geçiren Erzurumspor FK, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’da Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde kamp yapan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü takımıyla bir hazırlık maçı yapacak.