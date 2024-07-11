Malatya Park AVM sevimli çizgi film karakteri Arı Maya’yı yaz tatilinde Malatyalı çocuklarla buluşturuyor.Şehrin ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak her gün binlerce kişiyi misafir eden Malatya Park, bu yaz tatilinde de çocukları unutmadı. 12 Temmuz’da başlayacak olan ve 14 Temmuz’da sona erecek 3 günlük Arı Maya Buluşması saat 14.00- 16.00 ve 18.00’de olmak üzere 3 seans çocuklarla buluşacak.Yaz tatilinde olan Malatyalı çocuklar 3 gün boyunca sevdiği çizgi film karakteri olan Arı Maya etkinliği ile eğlenceli saatler yaşayacaklar.