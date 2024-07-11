Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın seçim öncesi verdiği vaatleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşı merkezindeki taksici esnafıyla bir araya gelerek, seçim öncesi verdiği yeni taksi durağı sözünü tutacaklarını belirtti.AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şehir merkezinde bulunan taksici esnafını ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Başkan Taşkın sorunları dinlerken, esnafa yeni durağın detaylarını açıkladı ve çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Taşkın, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi sizlere verdiğimiz taksi durağı sözümüzü tutuyoruz. Siz değerli taksici kardeşlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımızı başlattık" dedi.Sorunların farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, taksici kardeşlerimizin taleplerine kayıtsız kalmadık. Yeni taksi durağı projemizi hayata geçiriyoruz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı, İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Sinan Özhüsrev ve ekip arkadaşlarımızla birlikte alanda gerekli incelemeleri yaptık ve çalışmalara başladık. Taksici kardeşlerimizin rahat çalışabilecekleri, modern ve kullanışlı bir durağı hizmete sunmak için tüm detayları düşündük. Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu proje, çarşı merkezimizin düzenini de olumlu yönde etkileyecek. Taksici kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız, Battalgazi’de yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız sürecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe, onların taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Taksici kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, ise taksicilere kolaylıklar dileyerek yenileme projesinin hayırlı olmasını temenni ettiler. Ayrıca, projeye verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkürlerini ilettiler. Yaylacı ve Özhüsrev, taksicilerin daha iyi çalışma şartlarına kavuşmalarını sağlayacak bu yenileme projesinin, ilçe genelinde olumlu bir etki oluşturacağına inandıklarını ifade ettiler.