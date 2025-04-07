Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yıldız Kız Voleybol Takımı, Elazığ’da düzenlenen Yıldız Kızlar Grup müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak namağlup şekilde Türkiye Yarı Finalleri’ne yükseldi.Turnuvada Elazığ, Tunceli ve Erzurum temsilcileriyle karşı karşıya gelen Malatya ekibi, tüm rakiplerini mağlup ederek grup şampiyonu oldu. Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken genç sporcular, Malatya’yı gururlandırdı.Takımın antrenörü Muhammed Çatar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, altyapıya verdikleri önemin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. Çatar, "Altyapımızdan yetişen sporcularımızla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bu önemli turnuvayı şampiyon olarak tamamlamak, bizlere büyük moral ve umut verdi. Hedefimiz, Malatya Kadın Voleybol Takımı’nı üst liglere taşımak. Bu yolda tüm Malatyalı hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.