Malatya’nın özel sporcuları, 13-14 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Para Pumse Tekvando Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 3 madalya kazandı.Ankara’da 13-14 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Para Pumse Tekvando Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’dan 3 özel sporcu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dereceleri elde etti. Özel sahip sporcular, zorlu antrenmanlar sonucunda engelleri aşarak önemli bir başarıya ulaşmış oldu. Para Pumse P33 kategorisinde Abdülmecid Türk Türkiye Şampiyonu olurken, 58 kg K44 kategorisinde Hamza Tarhan Türkiye 2.’si, 47 kg K44 kategorisinde ise Elif Hediye Demirkaya Türkiye 3.’sü oldu.Başarıya imza atan sporcular, 8 Şubat’ta Antalya’da yapılacak Uluslararası Türkistan Open’da Türkiye’yi temsil edecek.