Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen altyapı voleybol müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Katipoğlu, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, ASKF Malatya Başkanı Seyfullah Özdemir, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, spor kulübü başkanları, yöneticiler, çok sayıda sporcu ve veli katıldı.Genç kızlar kategorisinde birinciliği Gençlik Spor A takımı elde ederken, ikinci sırada 91.000 Dev Öğrenci, üçüncü sırada ise Nicer Kulübü yer aldı. Genç erkeklerde Battalgazi Belediye Spor şampiyon olurken, Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde yine Gençlik Spor A birinci olurken, 91.000 Dev Öğrenci ikinci, Nicer Kulüp ise üçüncü sırada yer aldı. Yıldız erkeklerde Battalgazi Belediye Spor birincilik kürsüsüne çıkarken, Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu. Küçük kızlarda birinciliği Gençlik Spor A kazanırken, Gençlik Spor B ikinci, Battalgazi Belediye Spor ise üçüncü oldu. Midi kızlar kategorisinde Gençlik A birinci, Gençlik B ikinci, 44 Akademi ise üçüncü olarak kürsüde yer aldı.Yarışmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.