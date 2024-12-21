Malatya’da 8 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Türkiye Tekvando Federasyonu siyah kemer sınavı gerçekleştirildi.Sınavda görevli olan federasyon temsilcileri arasında Osman Merdem, il temsilcisi Nedim Türk, Terfik Çelik, Mustafa Tatar, Ali Köse, Yasin Duman, Kenan Tokmakoğlu, Mehmet Fatih Bidar, Ayhan Aydemir, Fethi Türk Güzeli, Mehmet Beyaz, Cahit Avşar, İlyas Mintaş ve Kadir Yıldırım yer aldı.Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, sınavın Aralık ayında yapıldığını belirterek, federasyon olarak 7 bölgede kuşak sınavı düzenlediklerini, deprem bölgesinde de bu sınavı yapmayı tercih ettiklerini ifade etti. Sarıkaya, "Malatya’da 8 ilden 300 sporcu katıldı. Komisyon üyelerimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.Türkiye Tekvando Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve eski Avrupa Şampiyonu Nedim Türk, Malatya’nın böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasının önemini vurgulayarak, katkıda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu’na ve Gençlik Spor Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Türk, Malatya’nın deprem bölgesi olması nedeniyle organizasyona ekstra bir önem verdiklerini belirterek, sporcularına başarılar diledi.