Elazığ’da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları’nda Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Takım, Türkiye Yarı Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.Elazığ’da 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları’nda Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü voleybol takımı büyük bir başarıya imza attı. Takım, Erzurum, Elazığ ve Tunceli gibi güçlü rakiplerini mağlup ederek namağlup şekilde grup şampiyonu oldu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Voleybol branşında uzman antrenörümüz Muhammed Çatar’ın nezaretinde disiplinli ve azimli bir şekilde çalışan sporcularımız, Yıldız Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları’nda üstün bir performans sergileyerek şampiyon oldu. Sporcularımızı ve antrenörümüz Muhammed Çatar’ı tebrik ediyor, 2-5 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri’nde başarılar diliyorum" dedi.Malatya ekibi, grup şampiyonluğu ile Türkiye Yarı Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.