Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) başkanı Oğuz Tongsir’in genel kurulda usulsüzlük gerekçesiyle görevden alınmasına ve yerine geçici olarak kayyum atanmasına tepki gösterdi.Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nden (MGC) yapılan "TSYD’ye Kayyum Atanması Kabul Edilemez!" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Oğuz Tongsir’in genel kurulda usulsüzlük gerekçesiyle görevden alınmasını, yerine geçici olarak kayyum atanmasını doğru bulmuyor ve kınıyoruz.Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak, bir an önce, yapılan yanlışın farkına varılarak TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in görevine iade edilmesini bekliyoruz."