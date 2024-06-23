Ziyaret ettiği Malatya Kayısı Kent, Yeşilyurt ve Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanları AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’a teşekkür ederek, vatandaşların istek ve taleplerinin mahalle muhtarları ile istişare edilerek değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Kayısı Kent, Yeşilyurt ve Battalgazi Muhtarlar Derneklerini ziyaret ederek mahalle muhtarları ile deprem bölgesi Malatya’da sürdürülen imar, inşa ve ihya çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Öner Özer, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Fuat Demir, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Haluk Tozkoparan ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Ünal Dilsiz ile birlikte Mahalle muhtarlarının talep , istek ve önerilerini dinleyerek notlar alan Milletvekili Ölmeztoprak’a ziyaretler için teşekkür eden mahalle muhtarları depremin ortaya çıkardığı çok sayıda sorunun Ölmeztoprak’ın girişimleri çözüme kavuşturulduğunu kaydederek memnuniyetlerini ifade etti.Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Şahbaz Mahalle sakinlerinin sorunlarının çözümü bağlamında istişarenin önemine vurgu yaparak, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş ise bir aile ortamında bir çok defa gerçekleşen ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’a teşekkür etti.“Talepleri yerinde dinleyerek anlık çözümler üretmeye gayret ediyoruz”Mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini yerinde takip ederek çözümler üretmeye gayret ettiklerini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da “Çok değerli mahalle muhtarlarımızla beraberiz. Bu birlik ve beraberlik bizler için çok önemli. Sorunları dinliyoruz, talepler var bu talepleri en iyi noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra imar, inşa ve ihya çalışmaları sırasındaki altyapı ve üst yapı taleplerini birebir takip ederek gereken hız ve memnuniyette sürdürülmesi için çalışıyoruz. Bu noktada yaz dönemi çalışmalarımız esnasında alan ve saha ziyaretlerimizde ilgili kurum yetkileri ile birebir ziyaret ederek taleplere yerinde müdahale ederek sorunların çözümü için gayret sarf ediyoruz“ dedi.“Çalışmalarımızı belirli bir rota eşliğinde gerçekleştiriyoruz”Kent merkezi ile kırsal bölgelerde sürdürülen saha çalışmalarının belirli bir rota çerçevesinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak,” Yaz dönemi saha çalışmalarımız için belirli bir rota oluşturduk. Dolayısıyla mahalle ziyaretlerimizi bu rotalar doğrultusunda ilgili kurum yetkilileri ile birlikte gerçekleştirerek yerinde gözlemde bulunarak sorunları ele almak ve mümkün olan hızla hizmet çıtasını en üst seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bir sorunu olduğunda ilk temas kurduğu mahalle muhtarlarımızın ellerini rahatlamak gerekiyor. Bizlerde her daim vatandaşlarımızın hizmetinde görev yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı konut, çarşı projelerimiz, kırsal alanlardaki tarımsal sulama gibi konuları istişarelerle inşallah en olumlu neticeye ulaştıracağız” diye konuştu