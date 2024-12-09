Erzurum TOHM’un milli gururlarından biri olan İlyas Karadağ bu kez Macaristan’ı salladı. Başarılı sporcu dört altın madalya ile buz pistinden ayrıldı.Erzurumlu İlyas Karadağ bu kez Macaristan’ı salladı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 6-8 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Short Track Santa Claus Cup yarışmasında Junior C erkekler kategorisinde milli sporcumuz İlyas Karadağ dört altın madalya kazandı. Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu olan Karadağ, 1500 metrede, 500 metrede ve 1000 metrede madalya kazandı. Toplamda da birincilik kürsüsüne çıkan Erzurumlu sporcu dört altın madalya ile ülkemize dönmenin gururunu yaşıyor.Antrenörleri Artur Sultangaliyev, Burak Akar’a ve Mükerrem Deniz’e teşekkür eden milli sporcu başarılarında hocalarının katkısının büyük olduğunu söyledi. Mili sporcusunun babası Arif Karadağ ile aynı zamanda Erzurum GSİM EYS antrenörü olan Yulia Karadağ’ı da sevince boğdu. Karadağ ailesi kızların Derya’nın ardından oğulları İlyas’ın da uluslararası arenada Türkiye ve Erzurum’u başarıyla temsil etmesinin gururunu yaşıyor.