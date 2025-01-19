Korkut Kaymakamlığı koordinesinde Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen “Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.Korkut Kaymakamlığı koordinesinde Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ düzenlendi. Hem kurumlar arası birlik ve beraberliği arttırmak hem de spor bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva yapılan müsabakaların ardından sona erdi.Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının final karşılaşmasını Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de takip etti.Turnuva sonucunda; Korkut Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü 1. Tan Ortaokulu 2. Altınova Ortaokulu 3. oldu. Takımlara ödüllerini Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir tarafından takdim edildi.Madalya takdim töreninin ardından bir konuşma yapan Müdür Taşdemir, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, “ilçemizde böyle güzel bir spor salonunun bulunması bu tür turnuvalara ev sahipliği yapması devlet yatırımlarının yerinde kullanıldığının nişanesidir. Tabi sporda centilmenlik çok önemli burada dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu salonda önümüzdeki zaman diliminde basketbol, hentbol ve futsal gibi salon sporlarının yapıldığına da şahitlik edeceğiz. Korkut’taki gençlerimiz, çocuklarımız spor tesislerimizden istifade ederek hem ilçemizi hem ilimiz hem ülkemizi temsil edecek güzel sporcuların çıkacağına inanıyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.