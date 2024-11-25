Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bu yıl itibarıyla kütüphanelerde üye sayısının 6.5 milyon kişiye, kullanıcı sayısının ise 33,5 milyon kişiye ulaştığını belirterek, “Toplam kitap sayısı ise 24.8 milyona erişmiştir. Bu verilerle Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmış bulunmaktayız” dedi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Gevaş Halk Kütüphanesinin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Mumcu, bugün Van’ın dört bir yanında ‘Bebek ve Çocuk’ kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Biz kütüphaneleri sadece kitapların saklandığı yerler olarak görmüyoruz. Bugünün kütüphaneleri, gençlerimizin ve çocuklarımızın hayal dünyalarını besleyen, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veren sosyal alanlardır. Bebeklik döneminden okumak kültürünün gelişimine katkı sağlayan kurumlar olarak önemli bir yere sahiptirler. Yeni nesil kütüphanelerimiz, kültürel katkıları destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmakta ve mekânsal sınırların ötesinde yaşam merkezleri haline gelmektedir. Kütüphanelerimizde beş yıl içerisinde 50 bin metrekareye kadar alan ekledik ve oturma kapasitemiz 97 binden 137 bine yükseldi. 2024 yılı itibarıyla kütüphanelerimizde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı ise 33,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Toplam kitap sayısı ise 24.8 milyona erişmiştir. Bu verilerle Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmış bulunmaktayız” dedi.Ekim ayı itibarıyla ülke genelinde 21 bebek kütüphanesi, 19 ihtisas kütüphanesi, 12 edebiyat kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 2 tren garı kütüphanesi ve 3 havaalanı kütüphanesinin hizmete girdiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Mumcu, “Yeni kütüphanelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanımızın bize gösterdiği yol doğrultusunda bakan yardımcıları ve bakanlığımızın tüm ekibi elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Van’da da İpekyolu Çal Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Tuşba İlçe Halk Kütüphanesi, 2024 yılının Eylül ayında hizmete açıldı. Bugün ise Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray ve Çatak ilçelerimizdeki kütüphanelerimizi modern bir anlayışla yeniden yapılandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Erciş ve Muradiye’de de bebek ve çocuk kütüphanelerimizi minik kullanıcılarımızın kullanımına açıyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinde bize destek olan, özellikle kitap ve kütüphane konusunda gösterdiği hassasiyetle tanınan değerli valimle birlikte Bakanlık olarak çok güzel işlere imza attık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 500 metrekare alana sahip kütüphanemiz, aynı anda onlarca kullanıcıyı ağırlayabilecek, serbest çalışma alanlarının yanı sıra kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak” diye konuştu.Van’daki tüm açılışlarının Van halkına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Mumcu, “Turizm Master Planımızı tamamladık ve bu planla birlikte yurt içi ve yurt dışından birçok misafirimizi ağırlayacağız. Van’daki projeleri planlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile İzzetin Şir Camii restorasyonu, Van Kültür Merkezi projesi gibi birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Eski Van şehrinin çevre düzenlemesi, Selçuklu Mezarlığı’nın yeniden düzenlenmesi, okul kütüphanelerinin kurulması, Hüsrev Paşa Hanı restorasyonu ve Kızıl Minareli Camii restorasyonu gibi projeler de bu kapsamda yer alıyor” şeklinde konuştu.Bakan Yardımcısı Mumcu, törene katılan öğrencilere de hitap ederek, “Benim sizden tek temennim, yatmadan önce kitap okumanız. Eve gittiğinizde ödevlerinizi birkaç sayfa kitap okuyarak tamamlayın. Kitabınız yoksa da hemen temin edebilirim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, bu projelerin Van’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.Van Valisi Ozan Balcı ise, Van’da yapılan yatırımların tam anlamıyla tamamlanması için büyük bir çaba gösterdiklerini söyleyerek, “Şu an Van’da kütüphanesi olmayan hiçbir ilçe kalmadı. Bugün 11 yeni kütüphane açtık ve bunlardan biri bebek ve çocuk kütüphanesidir. Kültür ve Turizm Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve bu projelerde emeği geçen herkese müteşekkirim. Onların destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde pek çok güzel iş gerçekleşti. Bir kısmını saymak gerekirse; Van Kalesi’nin restorasyonu yapılıyor, aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Van’ın çeşitli ilçelerinde 10’dan fazla yeni kütüphane açıldı. Bebek ve çocuk kütüphaneleri ile birlikte Gevaş’tan Selçuklu Mezarlığı’na kadar birçok önemli proje yürütülüyor. Akdamar Adası’nın çevre düzenlemesi ve restorasyonu tamamlandı, Erciş’te ise yeni bir hükümet konağı açılıyor. Van Kalesi’nin üstündeki Süleyman Han Camii’nin restorasyonu tamamlandı ve eski Van şehrinin ayağa kaldırılması çalışmaları sürüyor” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 750 yıllık Ulu Cami’yi restore ettiklerini de vurgulayan Vali Balcı, “Kızıl Minareli Camii, Horhor Camii ve Hüsrev Paşa Hanı’nda da restorasyonlar devam ediyor. Ayrıca büyük bir kütüphanenin açılışı geçtiğimiz aylarda Edremit’te yapıldı. Van’da yapılan yatırımlar bunlarla sınırlı değil; devlet tiyatrolarının yanında büyük bir bebek ve çocuk kütüphanesi inşa ediliyor. Bunun yanı sıra büyük bir kültür merkezi inşaatı da devam ediyor. Kültürel mirasımızı korumak için yapılan projeler dışında 4 milyon kitap dağıtıldı ve 600 bine yakın kitapla 300 okula kütüphane kuruldu. İlçelerdeki kütüphanelerdeki kitap sayısı 250 binden 541 bine yükseldi. Ayrıca PTT kanalıyla 150 bin çocuğa 285 bin kitap gönderildi. Türkiye’de kütüphane kullanımında şu anda ilk 5’teyiz, ancak hedefimiz çok kısa bir süre içinde birinci sıraya çıkmak. Bütün bu yatırımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yerel yönetimlerimizin katkılarıyla mümkün oldu. Van’ımızın geleceği için atılan her adım, bu şehre değer katmaktadır. Bu projelerde emeği geçen tüm mimar, mühendis, işçi ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu yatırımların Van’ımıza, ülkemize ve özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Açılışın ardından İzzettin Şir Camii ve Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretlerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Mumcu, daha sonra yeni kültür merkezi ve yeni il halk ve bebek kütüphanesini ziyaret etti.