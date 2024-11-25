Erzurum’da etkili olan kar yağışı, hayatı adeta felce uğrattı.Dün gece yarısından itibaren il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabilmesine neden oldu. Kent genelinde bin mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Karayolları ve belediye ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu. Aşkale ilçesinde Kop ve Tepebaşı geçitlerinde yolu ulaşıma açık tutmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar sürprizi ile uyanan Erzurumlular, “Memleketin her şeyi yalan kışı gerçek. Artık mayıs, haziran ayına kadar kar eksik olmaz. Kar bizi, biz karı seviyoruz” diye konuştular.