Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen ‘Kız Voleybol Turnuvası’na katılan Aydınlar beldesindeki Aydınlar Ortaokulu ve Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu büyük başarıya imza attı.Aydınlar Ortaokulu ve Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu kız takımları, turnuvada finale çıkma başarısı gösterdiler. Finalde kazanan Aydınlar Ortaokulu ilçe birincisi, Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu ise ilçe ikincisi olarak birincilik ve ikincilik kupasını beldeye kazandırdı.Aydınlar Ortaokulu Müdürü Şakir Karaaslan, Adilcevaz ilçesinde düzenlene voleybol turnuvasında birinci olduklarını belirterek, emeği geçen Belediye Başkanı İbrahim Ergün başta olmak üzere herkese teşekkür etti.Turnuvada ikinci olan Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Uğur Durmuş ise beldeye kazandırdıkları kupa için çok sevinçli olduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci Nurbanu Gezer ile Aydınlar Ortaokulu öğrenci Hiranur Alageyik ise mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçen herkesi tebrik ettiler.