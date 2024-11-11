Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Nurettin Diler, Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasından gümüş madalya ile döndü.Yunanistan’ın Başkenti Atina’da 53 ülkeden 3700 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonasında 63 kilogram kick light kategorisinde mücadele eden ETÜ’lü Milli Sporcu Nurettin Diler, gümüş madalyanın sahibi oldu.Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Diler, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirterek ay yıldızlı formayı ve ETÜ’yü uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.