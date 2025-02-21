Kış şartlarının ağır hüküm sürdüğü Erzurum’da kar ve soğuktan en fazla olumsuz etkilenen yerlerden biri de Kazım Karabekir Stadı’nın zemini. Stat personeli zemini Erzurum-Iğdır maçına hazır hale getirmek için harıl harıl çalışırken, GSİM Müdürü Levent Çakmur da çalışmaları yakından takip ediyor.Özellikle son yılların en ağır kış mevsimini yaşayan Erzurum’da soğuk ve kardan günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, Kazım Karabekir Stadı’nda kar ve soğuktan olumsuz etkilenen yerlerden biri oldu.Alttan ısıtma sistemine sahip saha zeminin Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçına hazır hale getirmek için Stat personeli yoğun bir çaba sarf ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat zemininde incelemelerde bulunarak zemini kardan koruma çalışmalarını yakından takip etti.Çakmur, Stat Müdürü Zafer Ala’dan bilgi alırken, saha zeminin Pazar günkü maç için hazır konuma geleceğini söyledi.Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.