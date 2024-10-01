Kars’ta U 14 milli takım bölge karması için yaklaşık 40 sporcunun katılımı ile seçmeler yapıldı.Kars Amatör Spor Kulupler Federasyon Başkanlığı, bölge antrenörleri ve Erzurum’dan gelen Milli Takımlar Bölge Sorumlusu Yunus Emre Öztürk gözetiminde Halitpaşa Sentetik sahada yapılan seçmelerde; Muhammed Alperen Aybirdi, Kadir Özdemir, Ahmet Nehre Kula Yusuf Dağ, Azer Bolat ve Beritan Minsin U 14 yaş Grubu Milli Takımlar Bölge karmasına seçildi.Kars Amatör Spor Kulupler Federasyon Başkanı Tuncay Altunterim, “Tek amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, topluma yararlı birey olarak yetiştirmektir. Şehrimiz adına başarı gösteren genç kardeşlerimiz inşallah daha büyük hedeflere ulaşacaktır. Nice sporcu gençlerimizi hayallerine kavuşturmak ilkesiyle başarı gösteren sporcularımızı tebrik ederim” dedi.Başkan Altunterim, Erzurum’da yapılacak olan bölge karşılaşmalarında da sporcularımızın aynı başarıyı göstereceklerine inandığını sözlerine ekledi.