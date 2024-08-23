Karslı spor severler, şehir stadyumundaki eksikliklerin giderilerek BAL Ligi maçlarına yetiştirilmesini bekliyor.Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi gruplarını belirlemesinin ardından Kars’ta gözler Şehir Stadyumuna çevrildi. Karslı sporseverlerin yıllardan beri özlemini çektiği ve Kars 36 Spor karşılaşmalarının 2024-2025 sezonunda oynanması beklediği stadyumun ilave tribünlerinin yapılarak kısa sürede hizmeti girmesini istiyor.Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın’ın ‘Kars’ın çocuğu, Kars’ın stadında oynamalı’ sözlerinin ardından stadyumda tribün yapılması için harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tribün yapımıyla ilgili çalışma başlattı.Tribünlerin yerleştirileceği yer ile ilgili yer tespiti ve yapılacak ek tribünün ardından Kars 36 Spor BAL Ligi karşılaşmalarını yıllar öncesi olduğu gibi yeniden taraftarlarının desteğiyle Şehir Stadyumunda oynayacak.AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, stadyumda yapılacak olan tribün çalışmasını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şehir Stadyumunda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ayhan Yüregil ile stadyumda bir araya gelen Çalkın, stadyumun sezona yetiştirilmesini istedi.Şehir Stadyumunda ek tribün önümüzdeki günlerde yapılarak sezona yetiştirileceği öğrenildi. Karslı spor severler ise bundan sonra Kars 36 Spor’un karşılaşmalarını şehir merkezinde statta izleyecek.