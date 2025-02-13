Karslı milli sporcular, "Balkan Büyükler Salon Atletizm Sampiyonası" katılmak üzere yola çıktı.15 Şubat 2025 tarihinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenecek olan "Balkan Büyükler Salon Atletizm Sampiyonası"nda Türkiye’yi ve Kars’ı temsil etmek üzere Antrenörler Bahattin İnce, Kemal Yıldırım ile milli sporcular, Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş yola şampiyonaya katılmak üzere Kars’tan ayrıldılar.Milli sporcuların Belgrad’ta Milli takım formasıyla ülkeyi ve Kars en iyi şekilde temsil edeceği, Belgrad’tan madalya ile dönmeleri bekleniyor.