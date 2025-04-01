AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e göndermelerde bulundu.Çalkın, şımarık, hayal perest, hırsızlığı ilke edinmiş, yolsuzluğu yol edinmiş, insanların kalkıp hem 16 milyon insanın hakkını, hukukunu gasp ettiğini, hem de haklıymış gibi perdelemeye, bazı şeyleri örtmeye çalıştıklarını belirtti.Partisinin bayramlaşma programında konuşan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP’lilerin kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığını ve kendi kendilerine sandık kurup, kendilerine oy kullandıklarını söyledi."Hukuki bir süreç izleniyor, Türkiye’de ibretlik işler oluyor"16 Milyon insanın hakkının gasp edildiğini ifade eden Çalkın, "Hukuki bir süreç izleniyor. Türkiye’de ibretlik işler oluyor. Şımarık, hayal perest, hırsızlığı ilke edinmiş, yolsuzluğu yol edinmiş insanlar, kalkıp hem 16 milyon insanın hakkını, hukukunu gasp ediyor. Hem de haklıymış gibi perdelemeye, bazı şeyleri örtmeye çalışıyorlar. Burada da gösterdiler onu izledik. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bu işin neresinde? Bizi suçluyorlar. İhbar eden kendileri, tanıklık yapan kendileri, dosyalara müdahil olan kendileri, şaibeli olan kongreleri, yaptıkları işlerin hiçbirinde dürüstlük yok. Maalesef bu hukuki süreci siyasi bir süreçmiş gibi millete lanse ediyorlar. Sorumlusu olarak bizleri gösteriyorlar. Bu millet bunu yemez" dedi."Türkiye’nin milli ürünlerini boykot etmeye kalkışıyorlar"CHP’lilerin kendi kendilerini şikayet ettiklerine dikkat çeken AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Hepimiz biliyoruz kongre süreciyle ilgili Hatay büyükşehir belediye başkanının verdiği dilekçeyi hepimiz biliyoruz. Beykoz belediye başkan yardımcısının şikayet ettiğini hepimiz biliyoruz. Milletimiz de biliyor. Ama gençlerimizi, maalesef gençlerimizi başka bir algıyla sokaklara döküp, kendi ürünlerimizi boykot etmeye çalışıyorlar. Ne kadar acı değil mi? Türkiye’mizin milli ürünlerini boykot etmeye kalkışıyorlar. Ama bu millet onları dinlemez, dinlemeyecek. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimizin iradesine de güveniyoruz. Bu millet yeri ve zamanı gelince Allah’ın izniyle bu yolsuzluk yapanları hırsızlık yapanları ve bunu meşru görenleri sandığın dibine gömecektir" diye konuştu."Kendi kendilerine oy kullanıyorlar"CHP’de akıl tutulması yaşandığını belirten Çalkın, "Kendi kendilerine çalıp, kendi kendilerine oynuyorlar. Kendi kendilerine sandık kuruyorlar, kendi kendilerine oy veriyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Bu oyu kime veriyorlar? Meşruiyeti ne? Hani demokrasi var dı? Tek aday, ondan sonra gizli sayım, aynı tek parti dönemin özentileri gibi, bu iradeye, bu fikriyata bu millet teslim olmaz. Burada Karslı hemşehrilerimizin arasına kimse nifak sokmaya çalışmasın. Karslılar siyaseti de bilir, Karslılar ferasetlidir. Bu oyunlara da gelmez" şeklinde konuştu.