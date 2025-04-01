Malatya’nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş Kasımuşağı Mahallesi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş Kasımuşağı Mahallesi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çeşitli siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı programda vatandaşlarla bir araya gelen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş muhtarlar ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.Programda konuşan Başkan Ulutaş, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Bizleri içtenlikle karşılayan ve misafirperverlikleriyle ağırlayan Kasımuşağı Mahalle sakinlerimize ve Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu