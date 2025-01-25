Kars 36 Spor, hafta sonu oynayacağı Ünye 1957 Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci grup mücadele eden Kars 36 Spor Ünye 1957 Spor karşılaşmasını Trabzon Bölgesi hakemlerinden Ömer Nazıf Baytar yönetecek. Baytar’ın yardımcılıklarını Serkan Kaya ve Onur Han yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Eren Yıldız.26 Ocak 2025 Pazar günü Kars Atletizm Çim Sahası’nda oynanacak olan Kars 36 Spor Ünye 1957 Spor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak.Kars 36 Spor Ünye 1957 Spor karşılaşmasına tüm spor severler davet edildi. Yeşil beyazlı ekibin karşılaşmadan galip ayrılarak kötü gidişe dur demesi bekleniyor.