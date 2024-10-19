Kars 36 Spor Ortahisar Spor karşılaşmasının yönetecek hakemler belli oldu.Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Trabzon Ortahisar Spor’u ağırlayacak.BAL Ligi 3’üncü haftasında Kars 36 Spor Ortahisar Spor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Van Bölgesi hakemlerinden Bülent Berkay yönetecek. Berkay’ın yardımcılıklarını Hamza İnal ve Saime Faruk yapacak.Kars Atletizm Çim Sahası (Şehir Stadyumu)’unda 20 Ekim 2024 günü oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, karşılaşmaya tüm Karslıları davet etti. Başkan Uçum, “Hafta sonu zor bir maç oynayacağız. Rakibimizde alt sıralarda yer alıyor. Onlarda galip gelmek istiyor. Ama biz kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Hedefimiz 3 puan, bu karşılaşmadan 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.