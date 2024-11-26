Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu.
Kendi sahsa ve seyircisi önünde Maçka Belediye Spor ağırlayacak yeşil beyazlı ekip, karşılaşmadan galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmanın planlıyor.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor karşılaşmasını Mardin Bölgesi hakemlerinden Tacdin Özmen yönetecek. Özmen’in yardımcılıklarını Abdullah Akkurt, Fethullah Buzdağ yapacak.
Kars Atletizm Çim Sahasında yarın oynanacak olan Kars 36 Spor, Maçka Belediye Spor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak.