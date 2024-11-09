Kars 36 Spor Gümüşhane Şiran Yıldız karşılaşmasının hakemleri belli oldu.Hazırlıklarını tamamlayarak Gümüşhane’ye giden yeşil beyazlı ekip, deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yaparken, karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemlerinden Emrah Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ardahan bölgesi hakemlerinden Melek Yıldırım ile Rize bölgesi hakemlerinden Bulut Topatar yapacak.Gümüşhane Şiran ilçe stadyumunda 10 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.Öte yandan Gümüşhane deplasmanından galibiyetle döneceklerini ifade eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, “Rakibimiz grupta3’üncü sırada yer alıyor. Bizde şampiyonluk yarışından kopmak istemiyoruz. Hedefimiz belli, takımıma sonuna kadar güveniyorum. Gümüşhane’den puanla döneceğiz” dedi.