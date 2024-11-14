Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Batlama Spor’u konuk edecek. Yeşil beyazlı ekip, dönüm maçını kazanarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci grupta yer alan Kars 36 Spor 8’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde Batlama Spor’u ağırlayacak. Batlama Spor karşılaşmasını sürdüren yeşil beyazlı ekibin kritik karşılaşmada puan kaybına tahammülü yok. Kulüp Başkanı Ali Uçum, yeşil beyazlı ekibin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Uçum, yeşil beyazlı taraftarları karşılaşmaya davet etti.Öte yandan Kars 36 Spor Batlama Spor karşılaşmasının yönetecek hakemlerde belli oldu. Karşılaşmayı Ağrı bölgesinden Recep Afşin yönetecek. Karşılaşmanın yardımcılıklarını Fatih Tizci ve Ayşe Polat yapacak.Kars Atletizm Çim Sahası’nda 17 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak Kars 36 Spor Batlama Spor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak.